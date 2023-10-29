Фьюри – о бое с Усиком: «Мы можем подраться уже сейчас»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о потенциальном бое против Александра Усика.

«Послушайте, это не зависит от меня, мы бойцы. Уверен, что мы можем провести бой уже сейчас. Давай подеремся сейчас, если хотите!

Если эти ребята (показывает на промоутера Фрэнка Уоррена) все уладят и он [Усик] выйдет на ринг, это будет наш следующий бой, гарантированно», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

Бой между Александром Усиком и Фьюри должен состояться 23 декабря.

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RAMIK
думаю бой будет в 2024.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dido Escobar
Лучше бы взял паузу. А Усик с Нганну проведет бой за абсолюта
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фикиск Фусов
Фьюри срочно нужно вытягивать чек и уходить на пенсию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Опять съезжает Тайсон. Какая мед комиссия допустит его сразу на бой, после нокдауна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrWeb1
Усик теперь явный фаворит в поединке с Фьюри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий