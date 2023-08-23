10 сентября в Сиднее (Австралия) пройдет турнир UFC 293, где в главном событии состоится титульный поединок в среднем весе между Исраэлем Адексаньей и Шоном Стриклендом.

Коэффициенты Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Стрикленд последний поединок провел против Абусупьяна Магомедова в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. В этом противостоянии техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Шон. На его счету 27 побед и пять поражений.

Адесанья последний поединок провел против Алекса Перейры в апреле этого года на турнире UFC 287. В этом противостоянии Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде. На его счету в смешанных единоборствах 24 победы и два поражения.

Прогноз на бой Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Оба бойца обладают выдающимися качествами, которые делают их сформированными и весьма опасными бойцами. Однако, у каждого из них есть свои собственные преимущества.

Исраэль Адесанья является по-настоящему блестящим бойцом, чья уникальная боевая техника и точная ударная мощь делают его весомым игроком в октагоне. Он имеет преимущество в стойке благодаря своему прошлому в кикбоксинге и невероятно точным контрударным ударам.

Шон Стрикленд, с другой стороны, никогда не боится вступить в схватку и продолжать бой. Он также обладает высоким темпом и продолжительной выносливостью, которую он может использовать в свою пользу для победы в бою.

Но если говорить о прогнозе, Исраэль Адесанья, вероятно, выиграет этот бой. В принципе, его способность контролировать дистанцию, целеустремленность и поразительные удары могут привести к его победе.

Прогноз на бой Адесанья — Стрикленд: победа Адесаньи.