В воскресенье 10 сентября 2023 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Бои пройдут на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии в октагоне встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцы подерутся за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Как смотреть UFC 293

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск

прелимы в 03:30 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

Кард UFC 293: