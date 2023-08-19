Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Местом проведения мероприятия станет арена «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец ММА (средний вес). В течение 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в активе спортсмена 24 победы и 2 проигрыша. В настоящее время Адесанья является действующим чемпионом UFC в среднем весе, а также он занимает 5 строчку рейтинга независимо от весовой категории. В апреле этого года состоялся его крайний бой против Алекса Перейры. В этом бою Исраэль Адесанья победил нокаутом и снова стал чемпионом.

Шон Стрикленд — американский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. В качестве профессионального бойца выходит на бои с 2008 года, на сегодняшний день его рекорд составляет 27–5–0. Сейчас спортсмен занимает 5 строчку рейтинга UFC среди средневесов. Свой последний бой он провел 1 июля 2023 года в поединке против Абусупьяна Магомедова. В этом бою Шон Стрикленд победил своего соперника техническим нокаутом.

Во сколько смотреть бой Адесанья – Стрикленд