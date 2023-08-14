В субботу 21 октября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294, который будет проведен на арене «Etihad Arena», Абу-Даби. В главном бою Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул чемпиона UFC в схватке с Чарльзом Оливейрой.

Прямая трансляция Махачев – Оливейра 2

прелимы начнутся в 17:00 по мск

начало основного карда в 21:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард Махачев – Оливейра 2