Прямая трансляция боя Махачев – Оливейра 2 на UFC 294 и других боев турнира в ОАЭ

Теги UFC Бойцовский остров UFC Махачев - Оливейра UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

В субботу 21 октября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294, который будет проведен на арене «Etihad Arena», Абу-Даби. В главном бою Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул чемпиона UFC в схватке с Чарльзом Оливейрой.

 

Прямая трансляция Махачев – Оливейра 2

  • прелимы начнутся в 17:00 по мск
  • начало основного карда в 21:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард Махачев – Оливейра 2

  • Ислам Махачев vs Чарльз Оливейра
  • Пауло Коста vs Хамзат Чимаев
  • Нассурдин Имавов vs Икрам Алискеров
  • Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер
  • Тим Элиот vs Мухаммад Мокаев
  • Седрик Думас vs Абу Азайтар

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