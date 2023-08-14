Прямая трансляция боя Махачев – Оливейра 2 на UFC 294 и других боев турнира в ОАЭ
В субботу 21 октября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294, который будет проведен на арене «Etihad Arena», Абу-Даби. В главном бою Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул чемпиона UFC в схватке с Чарльзом Оливейрой.
Прямая трансляция Махачев – Оливейра 2
- прелимы начнутся в 17:00 по мск
- начало основного карда в 21:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Кард Махачев – Оливейра 2
- Ислам Махачев vs Чарльз Оливейра
- Пауло Коста vs Хамзат Чимаев
- Нассурдин Имавов vs Икрам Алискеров
- Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер
- Тим Элиот vs Мухаммад Мокаев
- Седрик Думас vs Абу Азайтар
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