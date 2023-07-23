Уже второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin пройдет в ночь с 29 на 30 июля, где в главном бое встретятся Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре. Также на турнире будет долгожданное возращение Андрея Корешкова в бое с ветераном Лоренцом Ларкиным.

Bellator MMA x Rizin 2 полный кард

Эй-Джей Макки – Патрисио Фрейре, четвертьфинал Гран-при

Киоджи Хоригучи – Макото Такахаси, титульный бой

Дэнни Сабателло – Магомед Магомедов;

Вета Артеага – Кана Ватанабэ;

Андрей Корешков – Лоренц Ларкин.

Где смотреть и во сколько начало Bellator MMA x Rizin 2