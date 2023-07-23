Кард Bellator MMA x Rizin 2 Эй-Джей Макки – Патрисио Фрейре: полный список участников турнира 30 июля

Теги Цунео Хоригучи Bellator Андрей Корешков Патрисио Фрейре Эй Джей Макки Rizin Бокс/MMA/UFC

Уже второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin пройдет в ночь с 29 на 30 июля, где в главном бое встретятся Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре. Также на турнире будет долгожданное возращение Андрея Корешкова в бое с ветераном Лоренцом Ларкиным.

 

Bellator MMA x Rizin 2 полный кард

  • Эй-Джей МаккиПатрисио Фрейре, четвертьфинал Гран-при
  • Киоджи Хоригучи – Макото Такахаси, титульный бой
  • Дэнни Сабателло – Магомед Магомедов;
  • Вета Артеага – Кана Ватанабэ;
  • Андрей Корешков – Лоренц Ларкин.

Где смотреть и во сколько начало Bellator MMA x Rizin 2

  • основной кард начинается в 06:00 по Мск
  • официальной трансляции в России не будет

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