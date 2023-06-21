Резников о реванше с Вартаняном: «Мне нужно две победы, потом реванш будет интересен»

Артем Резников высказался о возможности реванша с Эдуардом Вартаняном:

«Реванш имеет смысл. Но мне нужно две победы, чтобы встать в строй. Я в данное время вижу своим соперником не Вартаняна, а вижу Али Багова и Юсуфа Раисова. Они очень крутые бойцы, я их уважаю, но поединок с ними будет громкий. Если дай Бог, мне удастся победить их, то тогда реванш с Эдиком будет интересен»

Резников проиграл Вартаняну техническим нокаутом в финале гран-при АСА.

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