Кай Кара-Франс: «Почему бы не устроить бой с Тимом Эллиоттом? Но я бы не хотел быть следующим парнем, который подерется со мной»

Теги UFC MMA Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

Кай Кара-Франс заявил, что хотел бы подраться с Тимом Эллиоттом.

«Есть парень, который давно на виду, он предлагал мне подраться в течение нескольких лет, но этого так и не произошло. Тим Эллиотт.

Каждую неделю он звонил мне и говорил: «Я хочу драться с тобой со времен The Ultimate Fighter!». Я никогда не обращал на это внимание, потому что уже опередил его в рейтинге.

Он победил в прошлом бою, который был в одном карде со мной. Думаю, что он здоров. Это ветеран UFC, у которого поединков больше, чем у меня. Он в топ-10, так что почему бы не устроить этот бой на моей земле? Нужно дать фанатам то, чего они так хотят.

У меня лучшая команда в мире. Я бы не хотел быть следующим парнем, который подерется со мной», – заявил третий номер наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс.

3 июня Тим Эллиотт победил Виктора Альтомирано единогласным решением судей. Бой состоялся в карде UFC Fight Night, который возглавлял поединок Кара-Франс – Альбази. Кай проиграл бой раздельным решением судей.

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1 комментарий

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Khairba4i
Жестко обокрали его в предыдущем бою, конечно
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