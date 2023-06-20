Жумагулов о следующем сопернике: «Не смотрел даже его. Главное дойду до весов»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о вероятности очередного срыва поединка в промоушне.

«Ну, всего можно ожидать. Я уже ничему не удивляюсь. Я, самое главное, дойду до весов, Ин ша Аллах. Успел ли изучить нового соперника? Не смотрел даже его».

После того, как последовательно сорвались три анонсированных боя Жумагулова, казахстанец должен 25 июня провести поединок с американским дебютантом промоушна Джошуа Ваном на турнире UFC on ABC 5.

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