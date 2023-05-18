26 мая пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Александр Емельяненко проведет поединок против Евгения Ершова.

Коэффициенты Емельяненко — Ершов

Емельяненко — 1.65

Ершов — 2.35

41-летний Емельяненко последний поединок провел против популярного блогера Святослава Коваленко в декабре 2022 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом противостоянии Александр потерпел поражение раздельным решением судей.

25-летний Ершов в последний раз выходил на бой против Алексея Леденева в марте этого года на турнире «Нашего Дела». Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением Евгения раздельным решением судей.

Еще полгода назад с подобными кэфами можно было бы согласится. Однако последнюю неделю в сети транслируются различные кадры, в какой форме ныне находиться Александр. Снова можно наблюдать, как он едва передвигается, затяжно говорит и довольно вспухший.

Ершов — напротив. Он явно добрался до бойцовских «вкусняшек» и сейчас находиться в неплохой физической форме. Другой вопрос — его технический арсенал, который близок к нулю. Но тем не менее он значительно моложе и весит 100 килограммов, чего точно хватит, чтобы выключить итак еле стоячего на ногах Емельяненко.

Прогноз на бой Емельяненко — Ершов: победа Ершова.