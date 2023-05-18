Прогноз на бой Александр Емельяненко — Евгений Ершов, коэффициенты, кто победит на Бойцовском клубе РЕН ТВ 26 мая
26 мая пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Александр Емельяненко проведет поединок против Евгения Ершова.
Коэффициенты Емельяненко — Ершов
- Емельяненко — 1.65
- Ершов — 2.35
41-летний Емельяненко последний поединок провел против популярного блогера Святослава Коваленко в декабре 2022 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом противостоянии Александр потерпел поражение раздельным решением судей.
25-летний Ершов в последний раз выходил на бой против Алексея Леденева в марте этого года на турнире «Нашего Дела». Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением Евгения раздельным решением судей.
Еще полгода назад с подобными кэфами можно было бы согласится. Однако последнюю неделю в сети транслируются различные кадры, в какой форме ныне находиться Александр. Снова можно наблюдать, как он едва передвигается, затяжно говорит и довольно вспухший.
Ершов — напротив. Он явно добрался до бойцовских «вкусняшек» и сейчас находиться в неплохой физической форме. Другой вопрос — его технический арсенал, который близок к нулю. Но тем не менее он значительно моложе и весит 100 килограммов, чего точно хватит, чтобы выключить итак еле стоячего на ногах Емельяненко.
Прогноз на бой Емельяненко — Ершов: победа Ершова.
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