В ночь с 21 на 22 апреля 2023 года в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Александр Шлеменко — российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2004 году, за это время на его счету 61 победа, 15 поражений и 1 ничья, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее спортсмен являлся чемпионом по версии Bellator в средней весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 3 декабря прошлого года против Магомеда Исмаилова. В этом поединке Александр Шлеменко потерпел поражение единогласным решением судей.

Ясубей Эномото — швейцарский боец смешанного стиля (полусредний, средний вес). В течение 17 лет боец является профессионалом, а на сегодняшний день в его активе 22 победы и 14 проигрышей. Эномото являлся действующим чемпионом по версии M-1 Global в полусреднем весе. Предыдущий бой спортсмена был проведен 26 августа 2022 года, его противником был Борис Медведев. В этой схватке Ясубей Эномото потерпел поражение раздельным решением судей.

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