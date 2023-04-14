Где смотреть бой Шлеменко — Эномото на Бойцовском клубе РЕН ТВ: во сколько прямая трансляция 21–22 апреля

Теги Александр Шлеменко Ясуби Эномото Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

В ночь с 21 на 22 апреля 2023 года в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото.

Александр Шлеменко — российский боец смешанных единоборств (средний вес). С 2004 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 61 победа, 15 поражений и 1 ничья, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее спортсмен являлся чемпионом по версии Bellator в среднем весе. Его крайняя схватка состоялась 3 декабря прошлого года против Магомеда Исмаилова. В этом поединке Александр Шлеменко потерпел поражение единогласным решением судей.

Ясубей Эномото — швейцарский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. В течение 17 лет боец является профессионалом, а на сегодняшний день в его активе 22 победы и 14 проигрышей. Предыдущий бой спортсмена был проведен 26 августа 2022 года, его противником был Борис Медведев. В этой схватке Ясубей Эномото потерпел поражение раздельным решением судей.

В со-главном событии в октагоне встретятся Мариф Пираев (32–5–1) и Родриго Капораль (16–8–0).

Где смотреть бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало в 23:00 по мск

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