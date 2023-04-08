21 апреля в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном событии пройдет поединок Александра Шлеменко против Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга.

Коэффициенты Шлеменко – Эномото

38-летний Шлеменко последний раз дрался в декабре 2022 года на турнире RCC 13, где единогласным решением судей проиграл Магомеду Исмаилову. На счету Шлеменко 61 победа и 15 поражений.

39-летний Эномото в августе 2022 года в рамках турнира RCC 12 уступил Борису Медведеву раздельным решением судей. В его активе 22 победы и 14 поражений.

Букмекеры считают Александра явным фаворитом – чересчур. Да, Шлеменко уже побеждал Эномото, но в ММА, и почти 10 лет назад. Последний поединок «Шторма» против Маги Исмаилова оставляет желать лучшего. Самым активным и «эффективным» действием от него был — бэкфист. А в остальном Александр лишь терпел и отмахивался. Эномото тоже не в самом расцвете сил, однако он показывает более конкурентные бои.

Швейцарец всегда упорно тренируется и знает, что ему необходимо делать для победы. Отталкиваясь от более выгодного коэффициента, лучше ставить на Ясубея.

Прогноз на бой Шлеменко – Эномото: победа Эномото