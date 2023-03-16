26 марта в Сан-Антонио пройдет UFC on ESPN 43, где в главном событии эквадорец Марлон Вера и американец Кори Сэндхаген проведут поединок друг против друга.

Коэффициенты Вера — Сэндхаген

Кори — 1.63

Марлон — 2.43

Марлон идет на серии из четырех побед подряд. Он явно почувствовал свои сильнейшие качества и определился в стиле. Но если относительно Веры можно сказать, что он сейчас на пике, то Сендхаген — только набирает обороты. Поражения Яну и Диллашоу не прошли напрасно. Это было видно в поединке против Ядонга, который, к слову, без особых проблем расправился с Верой три года назад. Кори стал лучше защищаться, стал более сдержан и более точен. Его футворк по-прежнему на высочайшем уровне, как и скорость.

Мы знаем, что эквадорец в бою страдает от скоростных бойцов. Его триумф в поединке со стариной Крузом был хорош — отличный хайлайт, но, он проиграл в чистую первые два раунда 38-летнему, опять же, скоростному бойцу. Сэндхаген в этом плане на уровень выше.

Однако трудно здесь выбрать 100-процентного победителя, поэтому лучше всего делать ставку на то, что бой дойдет до решения судей. Здесь и вес для этого подходящий и Кори — не спешащий боец, так скажем. А Вера вряд ли достанет до него.

Прогноз на бой Сендхаген — Вера: бой дойдет до решения судей.