Аутлоу провалил допинг-тестирование и выбыл из состава участников Гран-при легковесов Bellator. Его заменит Примус

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион Bellator в легком весе Брент Примус заменит провалившего тестирование на допинг Сидни Аутлоу в составе участников Гран-при.

Проба Аутлоу дала положительный результат на остарин, кардарин и анастрозол. Боец будет дисквалифицирован минимум на полгода.

В четвертьфинале Гран-при Bellator Примус подерется с Мансуром Барнауи. Бой состоится 12 мая на Bellator 296 в Париже.

37-летний Примус в июне 2022-го проиграл нокаутом во втором раунде Александру Шаблию. 30-летний Барнауи в октябре победил удушающим Адама Пикколотти.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
какой же беллатор цирк 🤡
даже фамилии не как у бойцов мма, а каких то рестлеров или лучадоров
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zdr7qy9vq9
Это как нужно химичить чтоб в Белике провалить тестирование
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