Аутлоу провалил допинг-тестирование и выбыл из состава участников Гран-при легковесов Bellator. Его заменит Примус
Бывший чемпион Bellator в легком весе Брент Примус заменит провалившего тестирование на допинг Сидни Аутлоу в составе участников Гран-при.
Проба Аутлоу дала положительный результат на остарин, кардарин и анастрозол. Боец будет дисквалифицирован минимум на полгода.
В четвертьфинале Гран-при Bellator Примус подерется с Мансуром Барнауи. Бой состоится 12 мая на Bellator 296 в Париже.
37-летний Примус в июне 2022-го проиграл нокаутом во втором раунде Александру Шаблию. 30-летний Барнауи в октябре победил удушающим Адама Пикколотти.
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даже фамилии не как у бойцов мма, а каких то рестлеров или лучадоров