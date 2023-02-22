Аутлоу провалил допинг-тестирование и выбыл из состава участников Гран-при легковесов Bellator. Его заменит Примус

Бывший чемпион Bellator в легком весе Брент Примус заменит провалившего тестирование на допинг Сидни Аутлоу в составе участников Гран-при.

Проба Аутлоу дала положительный результат на остарин, кардарин и анастрозол. Боец будет дисквалифицирован минимум на полгода.

В четвертьфинале Гран-при Bellator Примус подерется с Мансуром Барнауи. Бой состоится 12 мая на Bellator 296 в Париже.

37-летний Примус в июне 2022-го проиграл нокаутом во втором раунде Александру Шаблию. 30-летний Барнауи в октябре победил удушающим Адама Пикколотти.

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