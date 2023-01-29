Американский менеджер Федора: «Горд, что он стал легендой без UFC. Уайт говорил о нем много плохих вещей»

Теги UFC Дана Уайт Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Джерри Миллен, менеджер Федора Емельяненко в США, рассказал о причинах плохого отношения спортсмена к президенту UFC Дане Уайту.

«Дана Уайт сказал много плохих вещей о Федоре в публичном поле до того, как они купили Pride.

А после этого заявил: «О, прости, Федор, я просто шутил». Федор же ответил: «Я так бизнес не веду».

Для меня было важно защитить его наследие, потому что он один из немногих, у кого до сих пор есть наследие, которое не забрал себе UFC.

И никогда не заберет. Я горд тем фактом, что Федор стал легендарным и без UFC», – сказал Миллен.

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