Американский менеджер Федора: «Горд, что он стал легендой без UFC. Уайт говорил о нем много плохих вещей»
Джерри Миллен, менеджер Федора Емельяненко в США, рассказал о причинах плохого отношения спортсмена к президенту UFC Дане Уайту.
«Дана Уайт сказал много плохих вещей о Федоре в публичном поле до того, как они купили Pride.
А после этого заявил: «О, прости, Федор, я просто шутил». Федор же ответил: «Я так бизнес не веду».
Для меня было важно защитить его наследие, потому что он один из немногих, у кого до сих пор есть наследие, которое не забрал себе UFC.
И никогда не заберет. Я горд тем фактом, что Федор стал легендарным и без UFC», – сказал Миллен.
Федор Емельяненко прилетел в Лос-Анджелес: до боя с Бейдером осталась неделя
Комментарии