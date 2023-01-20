Тренер Анкалаева пожаловался на отключение электричества: «Мне говорят, Европа будет мерзнуть, но мерзну я»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Сухраб Магомедов, тренер топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, пожаловался на регулярные перебои в электроэнергии. При этом Магомедов не уточнил, где он находится в данный момент.

«Как можно отключать электричество по 4-5 раз за день?! Мне говорят, Европа будет мерзнуть, но мерзну я», – написал Магомедов в соцсетях.

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6 комментариев

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Rustam Omar
Ответ Ма Из
В Махачкале, наверное. Там со светом частенько проблемы, как знаю.
Последние время,постоянные отключения электричества в Махачкале.
+1
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+1
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Олег Акимов
Мне кажется, компетентным органам стоит проанализировать его высказывания. Явно пишет фейки.
+3
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+3
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Рашид Магомедов
Махачкала проспект Акушинского на одном районе живем 5 день уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Меньше телеку верь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Отечественное телевидение: тренер Анкалаева находится в Европе!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ма Из
В Махачкале, наверное. Там со светом частенько проблемы, как знаю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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