Тренер Анкалаева пожаловался на отключение электричества: «Мне говорят, Европа будет мерзнуть, но мерзну я»

Сухраб Магомедов, тренер топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, пожаловался на регулярные перебои в электроэнергии. При этом Магомедов не уточнил, где он находится в данный момент.

«Как можно отключать электричество по 4-5 раз за день?! Мне говорят, Европа будет мерзнуть, но мерзну я», – написал Магомедов в соцсетях.

Магомед Анкалаев может получить титульный бой в этом году (Бретт Окамото)

Ян Блахович: «После боя с Анкалаевым я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что не помнил последний раунд»