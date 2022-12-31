Тренер Анкалаева: «Не вижу в UFC на данный момент соперников для Магомеда»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Сухраб Магомедов, тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, считает, что у россиянина нет соперников в промоушене.

«Кто самый неудобный соперник для Анкалаева в UFC? Я вам честно скажу, я вообще не вижу соперников в данный момент для Магомеда.

Даже Иржи Прохазку? Его повалить, и он – готовый. Ничего не сможет сделать», – считает тренер.

В декабре на UFC 282 Анкалаев провел бой с Яном Блаховичем вничью.

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