Тренер Анкалаева: «Не вижу в UFC на данный момент соперников для Магомеда»
Сухраб Магомедов, тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, считает, что у россиянина нет соперников в промоушене.
«Кто самый неудобный соперник для Анкалаева в UFC? Я вам честно скажу, я вообще не вижу соперников в данный момент для Магомеда.
Даже Иржи Прохазку? Его повалить, и он – готовый. Ничего не сможет сделать», – считает тренер.
В декабре на UFC 282 Анкалаев провел бой с Яном Блаховичем вничью.
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