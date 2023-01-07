Уланбеков показал рацион Махачева во время подготовки к бою с Волкановски: на завтрак – стейк и красная икра, на обед и ужин – чеснок

Боец UFC Тагир Уланбеков показал, как чемпион в легком весе питается во время подготовки к бою против Алекса Волкановски.

Уланбеков опубликовал видео с общим столом, где сидели другие бойцы:

Завтрак – стейк, яйцо, масло, сыр, суп, хлеб, красная икра;

Обед – овощи (зелень, помидоры, огурцы), куриная лапша;

Ужин – мясной суп, овощной салат, картофельное пюре с котлетой;

Отдельно Махачев выделил чеснок, который помогает при простудных заболеваниях.

Объединительный чемпионский бой Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в Австралии.