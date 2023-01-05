Бой Рахмонов – Нил состоится 4 марта на UFC 285

Бой Шавкат Рахмонов – Джефф Нил пройдет 4 марта на UFC 285 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Об этом Игорь Лазорин в телеграм-канале.

Этот поединок должен был состояться 15 января, однако был отложен из-за травмы Нила.

28-летний Рахмонов ведет серию из четырех досрочных побед в UFC, в последнем поединке финишировав удушением гильотиной Нила Мэгни.

32-летний Нил одержал две победы подряд, выиграв раздельным решением у Сантьяго Понзиниббио, и нокаутировав Висенте Луке.

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