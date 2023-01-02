Бой Рахмонов – Нил могут перенести на март

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Бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который должен был состояться 15 января, могут перенести на март. Об этом в своем телеграмм канале сообщил Игорь Лазорин.

«Шавкату невыгодно драться с нерейтинговым соперником, ему нужно двигаться вверх по рейтингу. Поэтому с высокой долей вероятности, бой Нил – Рахмонов перенесут на март», – написал Игорь.

Напомним, что в январе этот поединок точно не состоится, так как у Нила травма. Шавкат же продолжает подготовку в Америке.

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