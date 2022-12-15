Где смотреть бой Асбаров — Шоджгрин на Hardcore Boxing: во сколько прямая трансляция 25 декабря по Мск

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Сослан Асбаров проведет поединок против Джоэла Шоджгрина,

40-летний Шоджгрин занимает седьмую строчку среди американских боксеров на BoxRec. На его счету 18 поединков: 14 побед (13 КО) и три поражения. Последний бой Джоэл провел в октябре 2022 года Шоджгрин: победил украинца Любомира Пинчука (14–4) техническим нокаутом. В ноябре прошлого года он одержал победу над Девинсоном Герра (4–9) техническим нокаутом. В том же году Джоэл победил Самуэля Миллера (35–27).

30-летний Асбаров последний бой на голых кулаках провел в ноябре этого года против Игоря «Гарри» Барабанова в рамках очередного турнира HFC, Данный бой, также являющийся защитой титула полутяжелого веса «Кобры, «закончился нокаутом в третьем раунде в пользу Сослана. Асбаров в сентябре этого года в рамках Hardcore Boxing провел боксерский поединок против Дмитрия Кудряшова. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Сослан.

Где смотреть Асбаров — Шоджгрин

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