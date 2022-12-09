Пауло Коста: «Путин обменял властелина войны на американскую баскетболистку. Лол»
Боец UFC Пауло Коста прокомментировал обмен заключенными между США и Россией.
«Путин обменял Виктора Бута [властелина войны] на американскую баскетболистку с гашишным маслом. Лол.
Ну, по крайней мере, они оба теперь смогут стрелять [shoot – игра слов, переводится как «стрелять» и «принимать наркотики»] – написал бразильский боец.
В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на Бута.
Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.
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