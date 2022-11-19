Где смотреть бой Павлович – Туиваса на UFC on ESPN 42: во сколько прямая трансляция 4 декабря

Ночью 4 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42, который будет проведен на арене «Amway Center» в Орландо, США В основном карде состоится схватка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Таем Туивасой.

Сергей Павлович — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2014 году, за это время на счету спортсмена 16 побед и 1 поражение. На данный момент он находится на 5 строчке рейтинга UFC в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 30 июля этого года против Деррика Льюиса. В этом бою Сергей Павлович одержал победу техническим нокаутом.

Тай Туиваса — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. В течение 10 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а на сегодняшний день в его активе 15 побед и 4 проигрыша. Спортсмен занимает 4 строчку рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. Его предыдущая схватка была проведена 3 сентября этого года, его противником был Сирил Ган. В этом бою Тай Туиваса потерпел поражение нокаутом.

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