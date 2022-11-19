Где смотреть бой Томпсон – Холланд на UFC on ESPN 42: во сколько прямая трансляция 4 декабря

Ночью 4 декабря на арене «Amway Center» в Орландо, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42. В главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.

Стивен Томпсон — американский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2010 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 16 побед, 6 проигрышей и 1 ничья. Сейчас спортсмен занимает 6 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Его крайняя схватка состоялась 18 декабря прошлого года против Белала Мухаммада. В этом бою Стивен Томпсон потерпел поражение единогласным решением судей.

Кевин Холланд — американский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2015 году, за это время на счету спортсмена 28 побед и 8 поражений, а один из боев не был засчитан. Его предыдущий бой был проведен 10 сентября этого года в схватке с Хамзатом Чимаевым. В этом бою Кевин Холланд потерпел поражение болевым приемом.

Где смотреть бой Томпсон – Холланд, во сколько начало прямой трансляции