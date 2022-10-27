Bellator и Rizin проведут новогодний турнир с участием Эй Джея Макки и Патрисио Фрейре
Bellator и Rizin анонсировали совместный турнир 31 декабря на арене Саитама Супер.
Главным событием шоу станет бой в легком весе между экс-чемпионом Bellator в полулегком дивизионе Эй Джеем Макки и владельцем пояса Rizin Роберто де Соузой.
В со-главном поединке встретятся действующие чемпионы в полулегком весе Патрисио Фрейре и Клебер Койк Эрбст.
Кроме того, 31 декабря состоятся бои Хуан Арчулета – Су Чул Ким, Киджи Хоригучи – Хиромаса Огикубо.
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