Bellator и Rizin проведут новогодний турнир с участием Эй Джея Макки и Патрисио Фрейре

и Rizin анонсировали совместный турнир 31 декабря на арене Саитама Супер.

Главным событием шоу станет бой в легком весе между экс-чемпионом Bellator в полулегком дивизионе Эй Джеем Макки и владельцем пояса Rizin Роберто де Соузой.

В со-главном поединке встретятся действующие чемпионы в полулегком весе Патрисио Фрейре и Клебер Койк Эрбст.

Кроме того, 31 декабря состоятся бои Хуан Арчулета – Су Чул Ким, Киджи Хоригучи – Хиромаса Огикубо.