Где смотреть Brave CF 64 Тай Кюн Ким — Роман Богатов: когда, во сколько прямая трансляция 22 октября

Теги MMA Brave Combat Federation Бокс/MMA/UFC

В субботу 22 октября 2022 пройдет турнир Brave CF 64, в Бахрейне. Турнир состоит из трёх событий, которые проходят в конце октября. На турнире Brave CF 64 пройдут один титульный поединок.

В главном бое дня встретятся Тай Кюн Ким и россиянин Роман Богатов за вакантный титул чемпиона «BCF» в полулегком весе

Где смотреть Brave CF 64 Тай Кюн Ким — Роман Богатов

  • трансляция пройдет в Okko
  • начало в 18:30 по Мск

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