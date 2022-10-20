Где смотреть Brave CF 64 Тай Кюн Ким — Роман Богатов: когда, во сколько прямая трансляция 22 октября

В субботу 22 октября 2022 пройдет турнир Brave CF 64, в Бахрейне. Турнир состоит из трёх событий, которые проходят в конце октября. На турнире Brave CF 64 пройдут один титульный поединок.

В главном бое дня встретятся Тай Кюн Ким и россиянин Роман Богатов за вакантный титул чемпиона «BCF» в полулегком весе

Где смотреть Brave CF 64 Тай Кюн Ким — Роман Богатов