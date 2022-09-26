Кард UFC Fight Night 211 Дерн — Сяонань, кто дерется 2 октября, весь список бойцов

2 октября 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211. В главном бою пройдет схватка в минимальном весе между Маккензи Дёрн и Янь Сяонань.

Кард UFC FN 211:

Маккензи Дёрн vs Янь Сяонань

Рэнди Браун vs Франсиску Триналдо

Джон Кастаньеда vs Даниэль Сантос

Раони Барселос vs Тревин Джонс

Содик Юсуфф vs Дон Шэйнис

Майк Дэвис vs Слава Борщёв

Рэнди Коста vs Гвидо Каннетти

Кшиштоф Джотко vs Брендан Аллен

Юлия Столяренко vs Челси Чэндлер

Хоаким Силва vs Джесси Ронсон

Максим Гришин vs Филип Линс

Алексей Олейник vs Илир Латифи

Джессика Пенн vs Табата Риччи

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