Кард UFC Fight Night 211 Дерн — Сяонань, кто дерется 2 октября, весь список бойцов

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2 октября 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211. В главном бою пройдет схватка в минимальном весе между Маккензи Дёрн и Янь Сяонань.

Кард UFC FN 211:

  • Маккензи Дёрн vs Янь Сяонань
  • Рэнди Браун vs Франсиску Триналдо
  • Джон Кастаньеда vs Даниэль Сантос
  • Раони Барселос vs Тревин Джонс
  • Содик Юсуфф vs Дон Шэйнис
  • Майк Дэвис vs Слава Борщёв
  • Рэнди Коста vs Гвидо Каннетти
  • Кшиштоф Джотко vs Брендан Аллен
  • Юлия Столяренко vs Челси Чэндлер
  • Хоаким Силва vs Джесси Ронсон
  • Максим Гришин vs Филип Линс
  • Алексей Олейник vs Илир Латифи
  • Джессика Пенн vs Табата Риччи

Где смотреть UFC FN 211, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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