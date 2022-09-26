Кард UFC Fight Night 211 Дерн — Сяонань, кто дерется 2 октября, весь список бойцов

2 октября 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211. В главном бою пройдет схватка в минимальном весе между Маккензи Дёрн и Янь Сяонань.
Кард UFC FN 211:
- Маккензи Дёрн vs Янь Сяонань
- Рэнди Браун vs Франсиску Триналдо
- Джон Кастаньеда vs Даниэль Сантос
- Раони Барселос vs Тревин Джонс
- Содик Юсуфф vs Дон Шэйнис
- Майк Дэвис vs Слава Борщёв
- Рэнди Коста vs Гвидо Каннетти
- Кшиштоф Джотко vs Брендан Аллен
- Юлия Столяренко vs Челси Чэндлер
- Хоаким Силва vs Джесси Ронсон
- Максим Гришин vs Филип Линс
- Алексей Олейник vs Илир Латифи
- Джессика Пенн vs Табата Риччи
Где смотреть UFC FN 211, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 02:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)