Кард Bellator 286 Фрейре — Борикс, кто дерется 2 октября, весь список бойцов Беллатор 286

Утром 2 октября 2022 года на арене «Long Beach Convention & Entertainment Center» в Лонг-Бич, штат Калифорния (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 286, где в главном событии состоится бой в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Адамом Бориксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.

Кард Bellator 286:

Патрисио Фрейре vs Адам Борикс

Эйджей Макки vs Спайк Карлайл

Аарон Пико vs Джереми Кеннеди

Хуан Арчулета vs Энрике Барзола

Ричард Паленсия vs Сиджей Гамильтон

Макс Роскопф vs Майк Хэмил

Ислам Мамедов vs Ник Браун

Кеони Диггс vs Рикардо Сейшаш

Хаджимурат Бестаев vs Халид Муртазалиев

Бобби Серонио vs Мигель Пимберт

Джей Джей Уилсон vs Владимир Токов

Сумико Инаба vs Надин Мандио

Вебер Алмейда vs Райан Лилли

Лэнс Гибсон Мл. vs Доминик Кларк

Где смотреть Bellator 286, во сколько начало прямой трансляции

начало турнира в 05:00 по мск

трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime

в России официально не покажут турнир