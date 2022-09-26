Кард Bellator 286 Фрейре — Борикс, кто дерется 2 октября, весь список бойцов Беллатор 286

Теги Bellator Аарон Пико Патрисио Фрейре Владимир Токов Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

Утром 2 октября 2022 года на арене «Long Beach Convention & Entertainment Center» в Лонг-Бич, штат Калифорния (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 286, где в главном событии состоится бой в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Адамом Бориксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.

Кард Bellator 286:

  • Патрисио Фрейре vs Адам Борикс
  • Эйджей Макки vs Спайк Карлайл
  • Аарон Пико vs Джереми Кеннеди
  • Хуан Арчулета vs Энрике Барзола
  • Ричард Паленсия vs Сиджей Гамильтон
  • Макс Роскопф vs Майк Хэмил
  • Ислам Мамедов vs Ник Браун
  • Кеони Диггс vs Рикардо Сейшаш
  • Хаджимурат Бестаев vs Халид Муртазалиев
  • Бобби Серонио vs Мигель Пимберт
  • Джей Джей Уилсон vs Владимир Токов
  • Сумико Инаба vs Надин Мандио
  • Вебер Алмейда vs Райан Лилли
  • Лэнс Гибсон Мл. vs Доминик Кларк

 

Где смотреть Bellator 286, во сколько начало прямой трансляции

начало турнира в 05:00 по мск

трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime

в России официально не покажут турнир

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