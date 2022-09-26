Кард Bellator 286 Фрейре — Борикс, кто дерется 2 октября, весь список бойцов Беллатор 286

Утром 2 октября 2022 года на арене «Long Beach Convention & Entertainment Center» в Лонг-Бич, штат Калифорния (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 286, где в главном событии состоится бой в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Адамом Бориксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.
Кард Bellator 286:
- Патрисио Фрейре vs Адам Борикс
- Эйджей Макки vs Спайк Карлайл
- Аарон Пико vs Джереми Кеннеди
- Хуан Арчулета vs Энрике Барзола
- Ричард Паленсия vs Сиджей Гамильтон
- Макс Роскопф vs Майк Хэмил
- Ислам Мамедов vs Ник Браун
- Кеони Диггс vs Рикардо Сейшаш
- Хаджимурат Бестаев vs Халид Муртазалиев
- Бобби Серонио vs Мигель Пимберт
- Джей Джей Уилсон vs Владимир Токов
- Сумико Инаба vs Надин Мандио
- Вебер Алмейда vs Райан Лилли
- Лэнс Гибсон Мл. vs Доминик Кларк
Где смотреть Bellator 286, во сколько начало прямой трансляции
начало турнира в 05:00 по мск
трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime
в России официально не покажут турнир