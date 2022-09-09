Куцелаба про бой с Уокером: «Он стоит у меня на пути, и я позабочусь о том, чтобы его там не было»

Молдавский полутяжеловес UFC Ион Куцелаба поделился ожиданиями от боя с на UFC 279.

«Я очень уважаю Уокера как человека и знаю, что он очень сильный соперник. Но он стоит у меня на пути, и я позабочусь о том, чтобы его там не было.

Мы оба очень хаотичные и взрывные бойцы, так что это определенно будет шоу. Держитесь, суббота будет сумасшедшей. Знаю, что он сильный боец, но я сильнее, так что я его уберу», – сказал Куцелаба.

Бой Куцелабы и Уокера состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

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