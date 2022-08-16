Кард BKFC 27 Перри – Пейдж, кто дерется 20 августа, весь список бойцов турнира в Лондоне

Вечером 20 августа на арене «Wembley Arena» в Лондоне, Великобритания состоится турнир по кулачным боям BKFC 27. В титульном бою пройдет схватка во втором среднем весе между Майклом Пейджем и Майком Перри.

Кард BKFC 27 Пейдж – Перри:

Майкл Пейдж vs Майкл Перри

Пейдж ВанЗант vs Чариса Сигала

Коннор Тирни vs Джо Элмор

Сэм Шьюмекер vs Мика Террил

Джон Хик vs Элис Шеперд

Тайлер Гуджон vs Джеймс Лиллей

Крис Фишголд vs Джейк Боствик

Джейми Кокс vs Кирон Томас

Давид Жулташек vs Адам Харрис

Роб Каннингем vs Бретт Мэй

Дэнни Кристи vs Терри Брэйзер

Франко Теналья vs Чез Саймондс

Конан Барбару vs Дэн Винни

Тони Джайлс vs Дэвид Раунд

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