Кард BKFC 27 Перри – Пейдж, кто дерется 20 августа, весь список бойцов турнира в Лондоне

Вечером 20 августа на арене «Wembley Arena» в Лондоне, Великобритания состоится турнир по кулачным боям BKFC 27. В титульном бою пройдет схватка во втором среднем весе между Майклом Пейджем и Майком Перри.
Кард BKFC 27 Пейдж – Перри:
- Майкл Пейдж vs Майкл Перри
- Пейдж ВанЗант vs Чариса Сигала
- Коннор Тирни vs Джо Элмор
- Сэм Шьюмекер vs Мика Террил
- Джон Хик vs Элис Шеперд
- Тайлер Гуджон vs Джеймс Лиллей
- Крис Фишголд vs Джейк Боствик
- Джейми Кокс vs Кирон Томас
- Давид Жулташек vs Адам Харрис
- Роб Каннингем vs Бретт Мэй
- Дэнни Кристи vs Терри Брэйзер
- Франко Теналья vs Чез Саймондс
- Конан Барбару vs Дэн Винни
- Тони Джайлс vs Дэвид Раунд
Где смотреть BKFC 27, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 20:00 по мск
- трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Fight TV