Кард BKFC 27 Перри – Пейдж, кто дерется 20 августа, весь список бойцов турнира в Лондоне

Теги Майкл Пейдж Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Вечером 20 августа на арене «Wembley Arena» в Лондоне, Великобритания состоится турнир по кулачным боям BKFC 27. В титульном бою пройдет схватка во втором среднем весе между Майклом Пейджем и Майком Перри.

Кард BKFC 27 Пейдж – Перри:

  • Майкл Пейдж vs Майкл Перри
  • Пейдж ВанЗант vs Чариса Сигала
  • Коннор Тирни vs Джо Элмор
  • Сэм Шьюмекер vs Мика Террил
  • Джон Хик vs Элис Шеперд
  • Тайлер Гуджон vs Джеймс Лиллей
  • Крис Фишголд vs Джейк Боствик
  • Джейми Кокс vs Кирон Томас
  • Давид Жулташек vs Адам Харрис
  • Роб Каннингем vs Бретт Мэй
  • Дэнни Кристи vs Терри Брэйзер
  • Франко Теналья vs Чез Саймондс
  • Конан Барбару vs Дэн Винни
  • Тони Джайлс vs Дэвид Раунд

Где смотреть BKFC 27, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 20:00 по мск
  • трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Fight TV

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