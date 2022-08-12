Где смотреть UFC on ESPN 41 Круз — Вера: когда, во сколько прямая трансляция 14 августа

Ночью 14 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 41, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет схватка в легчайшем весе между Марлоном Верой и Домиником Крузом.

Марлон Вера — эквадорский боец без правил (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца ММА начал в 2014 году, а на его счету 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. Марлон занимает 5 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайний бой состоялся 30 апреля этого года против Роба Фонта. В этой схватке Вера одержал победу единогласным решением судей.

Доминик Круз — американский боец без правил (легчайший вес). На протяжении 17 лет выходит в октагон в роли профессионального бойца, а на данный момент в его активе 24 победы и 3 проигрыша. Сейчас Круз на 8 строчке рейтинга UFC в легчайшем весе. Предыдущий бой спортсмена состоялся 11 декабря прошлого года в схватке с Педро Муньосом. Доминик одержал победу единогласным решением судей.

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