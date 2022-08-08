UFC 278 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 21 августа

21 августа в США, на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, пройдет очередной номерной турнир UFC 278, в главном бою которого пройдет поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. В со-главном событии вечера встретятся легенда UFC Жозе Альдо и грузинский боец Мераб Двалишвили.

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