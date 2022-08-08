UFC 278 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 21 августа

21 августа в США, на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, пройдет очередной номерной турнир UFC 278, в главном бою которого пройдет поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. В со-главном событии вечера встретятся легенда UFC Жозе Альдо и грузинский боец Мераб Двалишвили.
Смотреть все бои ЮФС 278 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- запись турнира будет доступна 21 августа на Матч ТВ в 23:10
- основной кард в 05:00 по Мск
- прелимы начнутся с 03:00 по Мск
- трансляция турнира начнется в 01:00 по подписке Fight Pass