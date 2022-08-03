Где смотреть бой Сантос — Хилл на UFC on ESPN 40: во сколько прямая трансляция 7 августа

Ночью 7 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 40, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). В главном бою состоится схватка в полутяжелом весе между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.

Тиаго Сантос — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2010 году, а на данный момент в его активе 22 победы и 10 проигрышей. Сейчас он занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Крайний бой спортсмена состоялся 12 марта этого года в схватке с Магомедом Анкалаевым. В этом бою Сантос потерпел поражение единогласным решением судей.

Джамал Хилл — американский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. В течение 4 лет является профессиональным ММА бойцом, за это время в его активе 10 побед и 1 поражение, а один бой не был засчитан. Сейчас боец занимает 10 строчку рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Свой предыдущий бой Хилл провел 19 февраля 2022 года против Джонни Уолкера. В этой схватке Джамал одержал победу нокаутом.

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