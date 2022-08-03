Где смотреть UFC on ESPN Сантос — Хилл: когда, во сколько начнется прямая трансляция турнира 7 августа

Ночью 7 августа 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 40. В главном событии состоится бой в полутяжелом весе между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.

Тиаго Сантос — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Его профессиональная карьера бойца началась в 2010 году, а сейчас на его счету 22 победы и 10 проигрышей. На сегодняшний день он занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Его крайний бой состоялся 12 марта этого года в схватке с Магомедом Анкалаевым. В этом бою Сантос потерпел поражение единогласным решением судей.

Джамал Хилл — американский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2017 году, за это время в его активе 10 побед и 1 проигрыш, а один из боев был признан несостоявшимся. Свой предыдущий бой Хилл провел 19 февраля этого года в схватке с Джонни Уолкером. В этом бою Джамал одержал победу нокаутом.

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