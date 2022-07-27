Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов занял первое место в рейтинге легкой весовой категории Bellator.

В минувшие выходные Усман победил Кристофера Гонсалеса на Bellator 283, применив удушающий прием в первом раунде.

После поединка Нурмагомедов вызвал на бой чемпиона Bellator Патрики Фрейре.

В активе двоюродного брата Хабиба 15 побед в 15-и боях, четыре из которых добыты в Bellator.

Усман Нурмагомедов победил на Bellator 283 в первом раунде

Bellator 283: Дуглас Лима проиграл Джексону, Рабаданов и Магомедов победили