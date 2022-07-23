Bellator 283: Дуглас Лима проиграл Джексону, Рабаданов и Магомедов победили

В Вашингтоне прошел турнир Bellator 283, где в главном событии экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Дуглас Лима встретился с Джейсоном Джексоном. Поединок продлился все 5 раундов и завершился победой Джексона единогласным решением судей (50-45 трижды).
Другие результаты:
• Тофик Мусаев нокаутировал Сидни Аутло в первом раунде.
• Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса сабмишеном в первом раунде.
• Бой Мухамеда Берхамова и Лоренца Ларкина признан несостоявшимся из-за запрещенного удара локтем.
• Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга единогласным решением судей.
• Ахмед Магомедов победил Кевина Боэма сабмишеном в первом раунде.