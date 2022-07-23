Bellator 283: Дуглас Лима проиграл Джексону, Рабаданов и Магомедов победили

Теги MMA Bellator Дуглас Лима Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

В Вашингтоне прошел турнир Bellator 283, где в главном событии экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Дуглас Лима встретился с Джейсоном Джексоном. Поединок продлился все 5 раундов и завершился победой Джексона единогласным решением судей (50-45 трижды).

Другие результаты:

• Тофик Мусаев нокаутировал Сидни Аутло в первом раунде.

• Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса сабмишеном в первом раунде.

• Бой Мухамеда Берхамова и Лоренца Ларкина признан несостоявшимся из-за запрещенного удара локтем.

• Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга единогласным решением судей.

• Ахмед Магомедов победил Кевина Боэма сабмишеном в первом раунде.

Усман Нурмагомедов победил на Bellator 283 в первом раунде

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