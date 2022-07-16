Где смотреть Bellator 283 Дуглас Лима — Джейсон Джексон: когда, во сколько, время начала трансляции 23 июля

Ночью 23 июля 2022 года на арене «Emerald Queen Casino and Hotel» в Такоме, штат Вашингтон (США) будет проведен турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Дугласом Лимой и Джейсоном Джексоном.

Дуглас Лима — бразильский боец без правил (полусредний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2006 году, а на данный момент в его активе 32 победы и 10 поражений. Ранее Лима являлся чемпионом по версии Bellator в полусредней весовой категории. Свой предыдущий бой он провел 1 октября прошлого года, его противником был британец Майкл Пейдж. Дуглас потерпел поражение в этой схватке раздельным решением судей.

Джейсон Джексон — ямайский боец без правил, выступающий в полусреднем весе. Его карьера профессионала началась 10 лет назад, сейчас на счету Джексона 15 побед и 4 проигрыша. Его крайний бой состоялся 11 июня 2021 года в схватке с британцем Полом Дэйли, где Джексон одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть Bellator 283, во сколько начало прямой трансляции