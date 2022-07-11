Где смотреть бой Абубакар Нурмагомедов — Филип Роу на UFC on ABC 3: во сколько прямая трансляция 16 июля по Мск

Вечером 16 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3, который будет проведен на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США). В одном из боев пройдет сражение в полусреднем весе между Абубакаром Нурмагомедовым и Филипом Роу.

Абубакар Нурмагомедов — российский боец без правил (полусредний вес). С 2011 года является профессиональным ММА бойцом, а сейчас на его счету 16 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 27 марта прошлого года против Джареда Гудена. В этой схватке Нурмагомедов одержал победу.

Филип Роу — американский боец без правил, выступающий в полусредней весовой категории. В течение 8 лет является профессиональным бойцом, на данный момент в его активе 9 побед и 3 поражения. Предыдущий бой Роу состоялся 5 февраля этого года против Джейсона Уитта. В этом бою Филип одержал победу.

Где смотреть бой Нурмагомедов – Роу, во сколько начало прямой трансляции