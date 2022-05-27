«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Мохнаткин победил Каримова, Папин нокаутировал Прашовича

В Омске состоялся вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
В главном бою вечера Алексей Папин (14-1) нокаутировал Дилана Прашовича (15-3) нокаутом во втором раунде.
В со-главном поединке Михаил Мохнаткин (15-5-2) одержал победу над Исламом Каримовым (12-9) единогласным решением судей.
Другие бои:
Алексей Тищенко (73-8) победил Нехомару Сермено (27-8-1) единогласным решением судей;
Максим Власов (46-4) проиграл Дилмуроду Сатыбалдиеву (12-2) техническим нокаутом в седьмом раунде.
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