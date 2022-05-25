Где смотреть бой Штырков — Мохнаткин в Бойцовском клубе РЕН ТВ: во сколько прямая трансляция 27 мая по Мск

27 мая в Омске пройдет очередной боксерский вечер, который организовывает «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии известные бойцы ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин проведут поединок по правилам бокса.

Иван Штырков — один из известнейших российский бойцов, который выступает в ММА с 2015 года. Он провел 22 боя, одержал 20 побед, потерпел два и один поединок закончился вничью. Последний бой Иван провел в рамках RCC 11, где главном карте победил в первом раунде Михаила Колобегова техническим нокаутом. До этого Иван провел поединок против своего соотечественника Артура Астахова в ноябре 2021 года в рамках турнира ACA 131. В этом противостоянии нокаутом в первом раунде победил Иван.

Его соперник — Михаил Мохнаткин — бывший боец PFL, который после череды поражений вернулся в Россию, чтобы перезагрузить карьеру. Михаил идет на серии из трех побед подряд/ В последнем бою Михаил одержал победу над Винишиусом Морейрой в рамках Open FC 15, прошедшем 19 декабря прошлого года. Всего на счету Мохнаткина 14 побед, два поражения и две ничьи.

Где смотреть бой Штырков — Мохнаткин