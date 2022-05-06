Взвешивание PFL 3: Мохнаткина легче Харрисон на 400 граммов

Теги MMA Кайла Харрисон Марина Мохнаткина PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

В Арлингтоне состоялась церемония взвешивания участников турнира PFL 3. В главном бою чемпионка промоушена Кайла Харрисон встретится с российской спортсменкой Мариной Мохнаткиной.

Результаты взвешивания:

• Кайла Харрисон (70,3 кг) – Марина Мохнаткина (69,9 кг);

• Рэй Купер III (80 кг) – Карлос Миранда (76,9 кг)

• Энтони Петтис (70,4 кг) – Майлс Прайс (70,2 кг)

• Рори Макдональд (77,5 кг) – Бретт Купер (77 кг);

• Николай Алексахин (77,2 кг) – Садибу Си (77,4 кг).

Турнир состоится в ночь на 7 мая.

У чемпиона UFC ужасное зрение – без очков соперник троится. Как он вообще побеждает?

 

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