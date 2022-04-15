Где смотреть бой Никулин — Бикрев на PRAVDA: во сколько прямая трансляция 15 апреля по Мск

15 апреля 2022 года в спортивном клубе ГЛАВCLUB, Москва пройдет турнир PRAVDA. В одном из боев сразятся по правилам бокса средневесы Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев.

Тимур Никулин — российский боец, участвует в кулачных боях (средний вес). Его дебютный поединок состоялся в 2020 году, а сейчас на его счету 8 побед и 3 поражения. Свой крайний бой Никулин провел 26 марта 2022 года в схватке с Шовхалом Чурчаевым и потерпел поражение.

Дмитрий Бикрев — российский боец без правил (полусредний вес). С 2013 года выходит на бои в качестве профессионала, а на данный момент в его активе 13 побед и 3 поражения, один из боев был признан несостоявшимся. Бикрев является заслуженным мастером спорта России. Его предыдущий бой состоялся 10 апреля прошлого года против Гойти Дазаева. Дмитрий одержал победу в этом бою техническим нокаутом.

Где смотреть бой Никулин – Бикрев, во сколько начало прямой трансляции

трансляция начнется в 23:00 по мск

посмотреть трансляцию можно будет на телеканале РЕН ТВ

Коэффициенты и прогноз на бой Никулин – Бикрев

Букмекеры дают на бой следующие коэфы: