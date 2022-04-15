Где смотреть бой Никулин — Бикрев на PRAVDA: во сколько прямая трансляция 15 апреля по Мск

15 апреля 2022 года в спортивном клубе ГЛАВCLUB, Москва пройдет турнир PRAVDA. В одном из боев сразятся по правилам бокса средневесы Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев.
Тимур Никулин — российский боец, участвует в кулачных боях (средний вес). Его дебютный поединок состоялся в 2020 году, а сейчас на его счету 8 побед и 3 поражения. Свой крайний бой Никулин провел 26 марта 2022 года в схватке с Шовхалом Чурчаевым и потерпел поражение.
Дмитрий Бикрев — российский боец без правил (полусредний вес). С 2013 года выходит на бои в качестве профессионала, а на данный момент в его активе 13 побед и 3 поражения, один из боев был признан несостоявшимся. Бикрев является заслуженным мастером спорта России. Его предыдущий бой состоялся 10 апреля прошлого года против Гойти Дазаева. Дмитрий одержал победу в этом бою техническим нокаутом.
Где смотреть бой Никулин – Бикрев, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция начнется в 23:00 по мск
- посмотреть трансляцию можно будет на телеканале РЕН ТВ
Коэффициенты и прогноз на бой Никулин – Бикрев
Букмекеры дают на бой следующие коэфы:
- на победу Дмитрия Бикрева – 1.40
- на победу Тимера Никулина – 3.10