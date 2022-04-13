Где смотреть бой Дацик – Кавалари: во сколько прямая трансляция 15 апреля вечером по Мск

15 апреля пройдет вечер бокса, организованный поп-ММА промоушеном PRAVDA. Главным событием станет противостояние Вячеслава Дацика и профессионального кикбоксера Сауло Кавалари.

Дацик — скандально известный профессиональный ММА-боец, который когда то давно вырубал Андрея Орловского. Его карьере помешало стабильное заключение под стражу, насчитывающее с десяток лет по различным статьям. Тем не менее, он всегда возвращался, например, как два года назад – когда его нокаутировал легенда К-1 Жером Ле Баннер. Сейчас Дацик набрал отличную форму, поддерживает ее и если от него не бегать изо всех сил (по тактике Пулеметчика и Тарасова), то обязательно будешь нокаутирован. Всех отчаянных бойцов, которые пытались обмениваться ударами с «Рыжим Тарзаном», постигла эта участь.

Кавалари – экс-чемпион Glory в полутяжелом весе, рекорд которого составляет 60 побед шесть поражений. В России бразилец успел подраться на голых кулаках против Дениса Недашковского — на турнире Hardcore FC. Этот бой закончился нокаутом в пользу Кавалари.

Где смотреть бой Дацик – Кавалари