Мага Исмаилов: «Собираюсь вызвать на бой Джейка Пола. Я его ушатаю»

Средневес ММА Магомед Исмаилов сообщил, что заинтересован в поединке против блогера по правилам бокса.

«Смотрел его бой против Бэна Аскрена. Кстати, собираюсь вызывать Джейка Пола. Хороший блогер российский против интересного блогера из США.

Да, я чисто как блогер. Вызываю его на бой по правилам бокса. Аскрен не является боксером, у него нет понимания бокса.

Любой перворазрядник накидал бы ему. Для Пола не было никакой опасности в бое с Аскреном. А вот побоксировать с Магомедом Исмаиловым – это уже совсем другая ситуация.

Я не в шутку его вызываю, но он никогда в жизни не согласится. Потому что я его ушатаю», – рассказал Исмаилов.

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