Вечер бокса в Атланте: Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена, Прогрейс победил Редкача и другие бои

В Атланте (США) состоялся вечер бокса.
Главным событием в главном событии Джейк Пол (3-0) нокаутировал Бен Аскрена (0-1) в первом раунде.
Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) победил Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО) единогласным техническим решением судей после шестого раунда.
Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) победил Фрэнка Мира (0-1) единогласным решением судей. Счет: 60-54, 60-54, 58-56.
Взвешивание боксерского вечера Triller Fight Club: Джейк Пол перевесил Бена Аскрена
Бена Аскрена к бою против Джейка Пола подготовил легендарный Фредди Роуч. Он создал идеальный план на бой с блогером