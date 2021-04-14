Вечер бокса в Атланте: Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена, Прогрейс победил Редкача и другие бои

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В Атланте (США) состоялся вечер бокса. 

Главным событием в главном событии Джейк Пол (3-0) нокаутировал Бен Аскрена (0-1) в первом раунде. 

Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) победил Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО) единогласным техническим решением судей после шестого раунда. 

Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) победил Фрэнка Мира (0-1) единогласным решением судей. Счет: 60-54, 60-54, 58-56. 

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