Конор: «Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях специально для Париматч дал прогноз на бой чемпиона легкого дивизиона с .

«Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию.

У Гейджи свой особый стиль – «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба.

Также Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его.

У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде.

Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит», – считает Макгрегор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Parimatch Russia (@parimatch.ru) 24 Окт 2020 в 1:19 PDT

Бой Хабиб – Гейджи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.

Джикия – Хабибу: «Это твое время. Желаю терпения, удачи, победы»

Родственники Хабиба не смогут посетить бой с Гейджи из-за коронавируса