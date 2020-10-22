Конор: «Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор специально для Париматч дал прогноз на бой чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи.
«Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию.
У Гейджи свой особый стиль – «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба.
Также Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его.
У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде.
Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит», – считает Макгрегор.
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Бой Хабиб – Гейджи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.
Джикия – Хабибу: «Это твое время. Желаю терпения, удачи, победы»
Родственники Хабиба не смогут посетить бой с Гейджи из-за коронавируса