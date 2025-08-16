3

Снукер. Saudi Arabia Masters. О’Салливан и Робертсон сыграют в финале, Чжао Синьтун выбыл в 1/8

Ронни О’Салливан и Нил Робертсон вышли в финал Saudi Arabia Masters по снукеру.

Снукер

Saudi Arabia Masters

Джидда, Саудовская Аравия

Финал (16 августа)

Ронни О’Салливан (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13.00 мск

Максимальное количество фреймов – 19.

1/2 финала (15 августа)

Ронни О’Салливан (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:3

Нил Робертсон (Австралия) – Эллиот Слессор (Англия) – 6:3

1/4 финала (14 августа)

Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:6

Али Картер (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 4:6

Барри Хоукинс (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) – 5:6

Эллиот Слессор (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 6:5

1/8 финала (13 августа)

Крис Уэйклин (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:5

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Барри Хоукинс (Англия) – 5:6

Чан Бинъюй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:6

Кайрен Уилсон (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:3

Оливер Лайнс (Англия) – Али Картер (Англия) – 3:6

Нил Робертсон (Австралия) – Марк Селби (Англия) – 6:4

Эллиот Слессор (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 6:5

Шон Мерфи (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 1:6

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
