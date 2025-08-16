Снукер. Saudi Arabia Masters. О’Салливан и Робертсон сыграют в финале, Чжао Синьтун выбыл в 1/8
Saudi Arabia Masters
Джидда, Саудовская Аравия
Финал (16 августа)
Ронни О’Салливан (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13.00 мск
Максимальное количество фреймов – 19.
1/2 финала (15 августа)
Ронни О’Салливан (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:3
Нил Робертсон (Австралия) – Эллиот Слессор (Англия) – 6:3
1/4 финала (14 августа)
Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:6
Али Картер (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 4:6
Барри Хоукинс (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) – 5:6
Эллиот Слессор (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 6:5
1/8 финала (13 августа)
Крис Уэйклин (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:5
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Барри Хоукинс (Англия) – 5:6
Чан Бинъюй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:6
Кайрен Уилсон (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:3
Оливер Лайнс (Англия) – Али Картер (Англия) – 3:6
Нил Робертсон (Австралия) – Марк Селби (Англия) – 6:4
Эллиот Слессор (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 6:5
Шон Мерфи (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 1:6