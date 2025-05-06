Чжао Синьтун стал первым чемпионом мира по снукеру из Китая: «Это невероятно, будто сон. Моей первой целью было просто пройти квалификацию»

Чжао Синьтун стал первым чемпионом мира по снукеру из Китая.

ЧМ проходил в Шеффилде. Чжао в финале обыграл валлийца Марка Уильямса (18:12).

«Я счастлив, что сделал это для китайского снукера. Это невероятно, будто сон. Когда я пожал руку Марку, то чуть не заплакал. Моей первой целью было просто пройти квалификацию. А в будущем многие китайские игроки смогут победить», – сказал 28-летний Чжао.

В сентябре 2024-го китаец отбыл дисквалификацию по делу о договорных матчах .

«Не могу поверить, что смог стать чемпионом мира за столь короткое время, так что я горжусь собой. Я почти два года не играл ни в одном турнире», – отметил он.

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