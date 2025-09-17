Ронни О’Салливан снялся с British Open по медицинским причинам
Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан по медицинским причинам снялся с турнира British Open, который пройдет 22-28 сентября в Челтнеме.
Об этом сообщает World Snooker Tour. Какие-либо подробности о здоровье О’Салливана не уточняются.
Накануне 49-летний спортсмен опубликовал в соцсети видео, на котором выполняет упражнения с гантелями.
«Упражнения для меня очень важны. Не только для тела, но и для моего мышления», – написал Ронни.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: World Snooker Tour
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости