1

Ронни О’Салливан снялся с British Open по медицинским причинам

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан по медицинским причинам снялся с турнира British Open, который пройдет 22-28 сентября в Челтнеме.

Об этом сообщает World Snooker Tour. Какие-либо подробности о здоровье О’Салливана не уточняются.

Накануне 49-летний спортсмен опубликовал в соцсети видео, на котором выполняет упражнения с гантелями.

«Упражнения для меня очень важны. Не только для тела, но и для моего мышления», – написал Ронни.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: World Snooker Tour
снукер
British Open
Ронни О'Салливан
